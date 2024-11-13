Курс биткоина установил исторический рекорд

Курс биткойна обновил исторический максимум, преодолев отметку в 90 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
К 17:38 по московскому времени стоимость биткоина достигла отметки в 90,29 тысячи долларов. Это означало, что по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии цена выросла примерно на 4,8%.
К 17:40 курс самой популярной криптовалюты вырос до 90,688 тысячи долларов, увеличившись на 5,19%.
Ранее суд Вашингтона приговорил к 12 годам заключения основателя анонимайзера криптовалютных сделок Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Его программа дробила биткоины и выводила их в наличные средства.
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