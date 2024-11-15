Все только начинается. Почему биткоину предсказывают рост в 2025 году

Курс биткоина взлетел после избрания президентом США Дональда Трампа. Укрепляться самая популярная криптовалюта начала еще 8 ноября, а исторического максимума достигла 13-го числа, достигнув отметки в 93 тысячи долларов. Движение вверх продолжалось и в последующие дни, но после отчета главы ФРС цена на монету за три часа упала с 89,4 тысячи до 86,9 тысячи долларов. Каким может быть дальнейший сценарий, разбирался 360.ru.

Почему подешевел биткоин? В пятницу, 15 ноября, курс биткоина опустился ниже 87 тысяч долларов на фоне отчета главы Федеральной резервной службы США о перспективах по снижению ключевой ставки. Отчет Джером Пауэлл сделал накануне вечером и заявил, что спешить с этим сейчас не надо, ведь экономика страны «на удивление хороша» и никаких сигналов о необходимости такого решения не подает.

Фото: Hu Yousong/XinHua / Global Look Press

После этого с легкой руки главы ФРС криптовалюты начали снижаться в цене. Оно и понятно — пыл инвесторов к достаточно рисковым активам несколько охладел. За первые три часа после выступления Пауэлла биткоин потерял 2,5 тысячи долларов и опустился с 89,4 тысячи до 86,9 тысячи долларов.

Интересно Ставка ФРС США — процентная ставка, по которой американские банки дают друг другу краткосрочные, как правило, однодневные кредиты. Средневзвешенное всех таких сделок представляет эффективную ставку по федеральным фондам. Решение о ее целевом диапазоне принимает ФРС. Седьмого ноября ставку снизили до 4,5–4,75%. Следующее решение по ней будут принимать 18 декабря. Ставка ФРС США — процентная ставка, по которой американские банки дают друг другу краткосрочные, как правило, однодневные кредиты. Средневзвешенное всех таких сделок представляет эффективную ставку по федеральным фондам. Решение о ее целевом диапазоне принимает ФРС. Седьмого ноября ставку снизили до 4,5–4,75%. Следующее решение по ней будут принимать 18 декабря.

Что будет с биткоином до конца 2024 года Если говорить совсем просто, биткоин можно назвать средством, которое, по сути, впитывает в себя всю неэффективность основных денег, отметил в беседе с 360.ru криптоэксперт Евгений Каминский. На сегодняшний день, по его словам, есть большая неэффективность как американской, так и других валют, и вот с этой неэффективностью, собственно, биткоин и призван бороться.

Фото: Silas Stein/dpa / Global Look Press

«И то, что мы видим его рост, означает, что за него начинают давать больше долларов, потому что люди видят, что он более эффективен как средство долгосрочного сбережения. Потому что он не имеет инфляции, потому что количество биткоинов ограничено и его никто не может напечатать, допечатать или как-то размыть эмиссию», — пояснил собеседник 360.ru. Если пытаться прогнозировать дальнейшее поведение биткоина, следует принимать во внимание цикличность рынков, продолжил Каминский.

Тот цикл роста, который можно наблюдать сейчас, завершится, вероятнее всего, в следующем году.

Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency / Global Look Press

«После начнется цикл некоего спада. Потому что рынки цикличны. И до этого мы видели, что у биткоина была порядка 3,5–4 года эта история между ростом и спадом. Если просто скопировать эту историю на текущий цикл, мы увидим, что это середина или конец 2025 года», — предположил Каминский.

Но никогда у биткоина не было такой поддержки, как сейчас со стороны американских властей и со стороны американских компаний крупнейших, интернациональных. Может случиться так в этом цикле, что мы не увидим спада и он будет оставаться на довольно высоких значениях еще длительное время.

Если судить по планам американского правительства, которое собирается выкупать порядка миллиона биткоинов с рынка, а майнеры в ближайшие три-четыре года добудут только 400 тысяч, то, вероятно, нам еще предстоит увидеть некий существенный рост криптовалюты в будущем, не исключил специалист. Отдельно Каминский обратил внимание на оценки исполнительного директора MicroStrategy Майкла Сейлора, допустившего цену до 13-17 миллионов долларов за биткоин к 2045 году.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Такой сценарий он озвучил минувшим летом на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле. Тогда же он допустил, что при оптимистичном сценарии биткоин может вырасти даже до 49 миллионов долларов. Биткоин сможет заменить золото?

Возвращаясь в сегодняшний день, можно вспомнить и обещание Трампа превратить Штаты в «биткоин-сверхдержаву», а также заявления о том, что биткоин может стать резервной валютой вместо золота, что тоже прибавляет монете очков.

Фото: IMAGO/Michael Piepgras / Global Look Press

«Плюс многие конгрессмены в Америке уже говорят о том, чтобы продавать часть золота и перекладывать биткоин. И, судя по всему, золото имеет все шансы получить себе серьезную конкуренцию сейчас», — добавил собеседник 360.ru.

Интересно Вместе с тем глава криптовалютной инвестиционной компании Galaxy Digital Майк Новограц считает, что шансы создания биткоин-резервов в США при администрации Трампа невелики, потому что республиканцы не получили достаточно власти. «Я по-прежнему считаю, что вероятность этого невелика. Хотя республиканцы контролируют сенат, у них нет и близко 60 мест», — сказал он в интервью Bloomberg. Вместе с тем глава криптовалютной инвестиционной компании Galaxy Digital Майк Новограц считает, что шансы создания биткоин-резервов в США при администрации Трампа невелики, потому что республиканцы не получили достаточно власти. «Я по-прежнему считаю, что вероятность этого невелика. Хотя республиканцы контролируют сенат, у них нет и близко 60 мест», — сказал он в интервью Bloomberg.

Тут же Каминский напомнил, что ранее отношение Трампа к биткоину было другим — гораздо более критичным. Но изменило это криптолобби, поддержавшее политика на выборах. «Оно, собственно, и привело Трампа к тому, где мы сейчас находимся. Ну и плюс у США никуда не делся огромный долг в 34 триллиона, нужно что-то с этим делать. Не знаю, как они будут с этим разбираться, но похоже, что биткоин может быть одной из стратегий, как эту проблему решать», — допустил эксперт. Золотая эра биткоина в США Получится ли в итоге Штатам превратиться в криптодержаву, как того хочет Трамп, будет зависеть от их главного соперника — Китая, считает Каминский.

Интересно После выборов президента США курс биткоина обновил свой исторический максимум — 13 ноября он достиг 93 тысяч долларов. После выборов президента США курс биткоина обновил свой исторический максимум — 13 ноября он достиг 93 тысяч долларов.

И хотя сейчас в КНР криптовалюта запрещена, это не означает, что так будет всегда и Пекин в итоге не изменит свое отношение к ней. «Если Китай пойдет в эту историю, а я думаю, что он в какой-то момент включатся, то мы увидим противостояние двух криптополюсов. А вот кто там выиграет или проиграет — большой вопрос», — добавил собеседник 360.ru.

Что делать с биткоином сейчас

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency / Global Look Press

Как поступать с биткоином сейчас, зависит от конкретной стратегии, которой вы придерживаетесь, пояснил Каминский. Вместе с тем, по мнению эксперта, сейчас стоит воздержаться от его покупки в силу очень высокой цены. Но рынок, скорее всего, может дать коррекцию, и она может стать несколько ниже. С учетом этого лучше дождаться такого момента и если будет желание его покупать — делать это более выгодно. «А стоит ли выводить? Я вижу цену в районе 110-140 тысяч долларов за биткоин, это 2025 год. Такие сейчас прогнозы. Если Трамп придет и подпишет все документы, которые он обещал подписать, наверняка мы увидим что-то более интересное по ценам», — не исключил Каминский.

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa / Global Look Press

По оценке руководителя отдела исследований цифровых активов инвестиционной компании VanEck Мэтью Сигела, биткоин, вероятно, достигнет очередных исторических максимумов в течение следующих двух кварталов. «Все только начинается. Как мы и ожидали, биткоин испытал этот высоковолатильный скачок после выборов. Сейчас мы находимся на территории чистого неба, где нет никакого технического сопротивления», — указал он. По его прогнозу, в ближайшие полгода котировки криптовалюты смогут достичь высот в пределах 180 тысяч долларов.