Христофору: Зеленский переволновался, что Трамп уделяет Украине мало времени

Президент США Дональд Трамп в своей речи в конгрессе практически не упоминал Украину, что могло обеспокоить главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала .

«Об Украине — 10 или 20 секунд. Это и все. Должно быть, это заставило зеленого гоблина и европейцев знатно поволноваться», — иронично отметил он.

Ранее Трамп выступил с двухчасовой речью перед конгрессменами, уделив больше внимания миграционной политике и внутренним проблемам. Россию он упомянул лишь однажды, когда говорил об урегулировании украинского конфликта. Про Украину отметил, что она получает американское оружие через натовские страны.

Украинские обозреватели до этого предположили, что Зеленский надеется потянуть время и избежать жесткого давления со стороны Трампа, желающего скорее завершить конфликт.