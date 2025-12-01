WSJ: Уиткофф и Кушнер посетят Москву 1 декабря для переговоров по Украине

Зять президента США Джаред Кушнер и специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф отправятся в Москву 1 декабря на переговоры по Украине. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal .

«Американский чиновник сообщил, что Уиткофф и Кушнер прибудут в Россию 1 декабря, чтобы продолжить переговоры», — заявил источник WSJ.

Западные СМИ сообщали, что США намерены оперативно урегулировать территориальные споры между Украиной и Россией. Делегация Штатов проведет встречу с главой государства Владимиром Путиным во вторник, 2 декабря.

Кроме того, 30 ноября в Майами прошли переговоры между украинскими и американскими официальными лицами. Главой темой стали вопросы гарантий безопасности и территорий.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Европа отказалась от мирного диалога по Украине, нарушив предыдущие договоренности. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия ведет диалог только с США.