Рыбаки во Владивостоке поймали ядовитую рыбу фугу

Рыбаки во Владивостоке начали вылавливать рыбу фугу, которую считают одной из самых ядовитых в мире. О том, какая судьба ждет опасный улов, они рассказали 360.ru.

На кадрах с рыболовного катера многочисленные пассажиры с удочками терпеливо ждали улов у борта и вытаскивали из воды добычу. Но в какой-то момент среди привычных для региона минтая и камбалы им попадалась крупная и увесистая фугу.

«Дома пожаришь и съешь», — подшутили рыбаки над поймавшим ядовитую рыбу.

На деле все более прозаично. По словам специалистов, пойманный морской обитатель практически сразу возвращается в среду обитания.

«С ней ничего не делают, отпускают обратно. Некоторые виды фугу даже в руки брать нельзя», — рассказали они.

Представители отрасли добавили, что фугу и раньше встречалась в местных водах, как и некоторые виды акул. В последнее время сообщений о таких рыбах стало больше из-за распространения смартфонов с камерами и активности людей в социальных сетях.

Ранее океанолог Анатолий Таврический заявил, что сообщения о появлении рыбы фугу на Дальнем Востоке — не повод для тревоги. По его словам, велика вероятность того, что это всего лишь единичные экземпляры опасной рыбы.