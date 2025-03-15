Журналистка ткнула микрофоном прямо Трампу в лицо

Одна из журналисток пресс-пула Белого дома задела президента США Дональда Трампа по лицу микрофоном в ходе общения на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Кадры случившегося показали в эфире местные новостные каналы, сообщил ТАСС.
Глава государства отвечал на вопросы СМИ прямо на летном поле базы. В какой-то момент одна из присутствовавших тележурналисток случайно ткнула ему микрофоном прямо в лицо.
Трамп сначала окинул ее взглядом, а затем с улыбкой оценил произошедшее.
«Она только что стала крупной новостью нынешнего вечера. Вы видели это?» — сказал политик.
После этого глава Белого дома спокойно продолжил отвечать на вопросы журналистов.