«Люблю твои носки». Трамп подшутил над Вэнсом на переговорах

Президент США Дональд Трамп на переговорах с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином обратил внимание на несоответствующие дресс-коду носки вице-президента Джей Ди Вэнса. Он пошутил, что хочет такие же, сообщил The Irish Independent .

«Я люблю твои носки», — заявил он.

Вэнс специально надел носки с клевером, символом святого Патрика, на встречу с Мартином. Перед переговорами он заявил гостям, что Трамп — большой поклонник консервативного стиля и если он заметит трилистник, то ирландской делегации придется защитить премьера от начальства.

Мартин с женой Мэри прибыли в Вашингтон в преддверии Дня святого Патрика. Они позавтракали с семьей Вэнса в Военно-морской обсерватории США, затем направились в Белый дом на переговоры с Трампом на тему торговых отношений.

Ранее Трамп подшутил над президентом Украины Владимиром Зеленским, приехавшим Белый дом в свитшоте. Политик заявил, что его гость принарядился.