Журналистка Рей выиграла апелляцию по делу о клевете против Брижит Макрон

Адвокат Данглеан: журналистка Рей выиграла суд по делу о клевете в адрес Макрон

Французская журналистка Наташа Рей выиграла апелляцию по делу о клевете, которое супруга президента Франции Брижит Макрон подала против нее. Об этом сообщил адвокат Рей Франсуа Данглеан в соцсети X .

«Наташа Рей окончательно выиграла судебный процесс о клевете, возбужденный против нее кликой Брижит Тронье-Макрон и Жан-Мишеля Тронье», — написал защитник.

Разбирательство касалось видеозаписи, которую Рей опубликовала в декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции. Журналистка заявляла, что несколько лет проводила собственное расследование о первой леди.

Рей утверждала, что Брижит Макрон, в девичестве Тронье, родилась мужчиной* и прежде носила имя Жан-Мишель. При этом Рей не привела подтвержденных доказательств.

Макрон обратилась в суд, расценив публикации как клевету. Первое оправдательное решение по делу суд Парижа вынес в июле 2025 года. После этого жена президента Франции заявила о том, что впала в отчаяние.

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