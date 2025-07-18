Жена Макрона впала в отчаяние после суда по делу о клевете

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит впала в отчаяние после оглашения судом вердикта по делу о клевете против нее. Об этом сообщило The Daily Mail.

Источники рассказали, что решение апелляционного суда Парижа абсолютно ошеломило Брижит, ведь два ее самых ярых критика были оправданы.

Первая леди Франции надеялась, что дело закончит многолетние издевательства над ней, однако это вызвало новую волну оскорблений в Сети. Брижит планирует обжаловать приговор.

Две недели назад суд Парижа оправдал журналистку Наташу Рей, которую судили за заявления, что Брижит Макрон якобы родилась мужчиной*. Перед этим в столице Франции нашли мертвым хирурга Франсуа Фавра. Это произошло перед интервью, которое должно было разоблачить жену Макрона.

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