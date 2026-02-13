Юнашев: переговоры в Женеве стали признаком диалога между Россией и Европой

Выбор Женевы в качестве площадки нового раунда переговоров по Украине стал знаком вероятного начала диалога между Россией и Европой. Такую версию выдвинул журналист кремлевского пула Александр Юнашев .

Он подчеркнул, что это первая посвященная урегулированию конфликта встреча на европейской территории. Турцию к Европе журналист относить не стал.

«Выбор локации может говорить о намечающемся диалоге между Россией и Европой. В конце концов, о смягчении риторики бывших европейских „ястребов“ говорил и Песков», — заявил Юнашев.

Журналист добавил, что Швейцария также считается нейтральной стороной.

Юнашев обратил внимание, что российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский, а значит, встречу посвятят вопросам гуманитарного характера и последней она вряд ли станет.

«По моей информации, другие переговорные треки по украинской проблеме (официальные представители МИД и Кремля, а также Кирилл Дмитриев) так же активны и своей актуальности не теряют. Работа идет по всем направлениям», — подытожил журналист.

Объявление о дате и месте нового раунда трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал в пятницу, 13 февраля. Он подчеркнул, что делегации России, США и Украины встретятся в Женеве 17 и 18 февраля.