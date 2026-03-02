Журналист Христофору призвал Зеленского не надеяться на смену власти в Иране

Украинский лидер Владимир Зеленский зря тешит себя надеждами на смену власти в Иране. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале .

Ранее Зеленский написал в соцсети, что ничто «не сравнится со смертью диктатора», тем самым поглумившись над его гибелью.

«Зеленский, очнись! Диктатор тут только ты, а [экс-верховный лидер Ирана Али] Хаменеи был законно избран», — объяснил Христофору.

Публицист призвал президента Украины удалить пост и извиниться, а также перестать мечтать о смене режима в Иране, пока «он не стал следующим». Также он назвал публикацию украинского лидера мерзкой и самокритичной.

Как отметил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис, операция США и Израиля против Ирана изначально пошла не по плану. По его словам, американская армия долго не сможет поддерживать интенсивные обстрелы.