«Похоже, это случилось». В США забили тревогу из-за срыва операции против Ирана

Экс-подполковник Дэвис: операция США и Израиля против Ирана пошла не по плану

Совместная военная операция США и Израиля против Ирана с самого начала развивалась не по плану. Об этом заявил отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube-канале Glenn Diesen .

«Если противоположная сторона не капитулирует, мы серьезно попали. И сейчас, похоже, это с нами случилось», — заявил военный.

По мнению специалиста, у США нет нужного количества ресурсов для поддержки длительных интенсивных обстрелов. В лучшем случае удастся продержаться около двух недель, если грамотно расходовать запасы. Армия даже не способна остановить дроны, потому что системы ПВО на исходе.

Дэвис объяснил, что в случае затягивания боевых действий и увеличения потерь среди американцев, Вашингтону и Тель-Авиву придется противостоять мощному давлению и найти альтернативные пути урегулирования.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что нападение США и Израиля на Иран может перерасти в третью мировую войну. Он назвал события на Ближнем Востоке пожароопасными.