Лауреат Пулитцеровской премии и американский журналист Сеймур Херш оценил версию о причастности гражданина Украины Сергея Кузнецова к взрывам на газопроводе «Северный поток». Его слова привело РИА «Новости» .

«Я написал то, что написал», — ответил Херш в ответ на просьбу оценить выдвинутые украинцу обвинения.

В 2023 году Херш провел собственное расследование терактов на газовой инфраструктуре. По его выводам, взрывчатку под газопровод установили водолазы США в ходе учений Baltops 2022, а норвежцы спустя три месяца привели ее в действие.

Взрывы на газопроводе «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. В августе 2025-го следователи Федерального бюро расследований ФРГ установили личности участников группы, подорвавшей газопровод. Криминалисты считают руководителем диверсантов украинца Сергея Кузнецова, который находится в тюрьме в Риме.