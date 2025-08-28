Криминалисты Федерального бюро расследования Германии установили личности всех участников диверсионной группы, подозреваемой в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Следователи выдали ордера на аресты шести украинцев. Седьмой член команды, предположительно, скончался. Об этом сообщил телеканал ARD .

Подозреваемые путешествовали с настоящими украинскими паспортами, выданными на подложные имена.

Кроме арестованного в Италии Сергея К., проходящего в деле как вероятный координатор команды, в группу входили киевский инструктор по дайвингу Владимир С., Евгений У., присоединившейся к группе позже всех, и профессиональный дайвер Валерия Т.

Вероятным шкипером, который управлял яхтой «Андромеда», был уроженец Одессы с паспортами на имена Михаила Попова и Юрия Котенко.

Еще один предполагаемый член группы, Всеволод К., — украинский военный, проходивший обучение в бундесвере, вероятно, погиб в ходе боевых действий. Его личность установили по следам ДНК, оставленным на документах во время прохождения учебы и на судне, которое использовали диверсанты.

Кроме того, на след подозреваемых криминалистов вывел белый фургон Citroën, попавший на камеры в Мекленбурге — Передней Померании.

Следователи установили личность водителя, который в ходе допроса рассказал, что доставил группу дайверов с оборудованием в порт до подрыва газопроводов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все внимательно следят за ходом расследования терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток -2».

Он подчеркнул, что Россия рассчитывает на то, что следователи установят имена не только исполнителей, но и заказчиков.