Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» получил прозвище в тюрьме

Персонал тюрьмы строгого режима в Риме называет подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток» украинца Сергея Кузнецова Джеймсом Бондом. Об этом изданию Die Welt сообщил его адвокат Никола Канестрини.

Правозащитник удивился, что из посольства Украины до сих пор никто не связался с его клиентом.

«Все это весьма необычно. Потому что Кузнецов до конца 2023 года служил офицером в украинской армии», — отметил он.

Канестрини уточнил, что Кузнецова держат в переполненной камере, и выразил недовольство, что пока не получил доступа к материалам дела. Подозреваемый находится в статусе террориста, из-за чего может присутствовать на слушаниях лишь по видеосвязи.

Адвокат потребовал от правоохранителей при рассмотрении дела учитывать выводы прекративших расследование подрыва газопроводов Швеции и Дании.

По версии немецких криминалистов, Кузнецов являлся руководителем группы диверсантов, атаковавших газопроводы с яхты «Андромеда».