Жительница Британии узнала, что пять лет встречалась с полицейским под прикрытием

Daily Mail: британка случайно узнала, что ее возлюбленный был шпионом из полиции

Жительница Британии, пять лет встречавшаяся с мужчиной и подозревавшая его во лжи, узнала, что на самом деле он агент полиции под прикрытием. Об этом сообщила газета Daily Mail .

В молодости женщина была активисткой движения по борьбе с коррупцией и познакомилась с Марком Кэссиди, выдававшим себя за плотника. У них завязались отношения, и они стали жить вместе.

Однако поведение бойфренда вызывало у англичанки вопросы. Например, ее удивил случай, когда мужчина расстроился из-за смерти ее бывшего возлюбленного.

«Он сказал, что всегда думал, что я вернусь к нему, если мы расстанемся», — заявила она.

Затем женщина нашла у него банковскую карту на имя М. Дженнера, на что Кэссиди ответил, что купил ее у какого-то парня в баре.

Потом мужчина пропал, оставив ей записку. Лишь спустя много лет она узнала, что ее возлюбленного звали Марк Дженнер и он выполнял служебное задание, собирая информацию о протестующих. Кроме того, она узнала, что все это время у мужчины были жена и дети.

В прошлом году жительница штата Юта вышла замуж за бывшего молодого человека, который после сотрясения мозга забыл, что расстался с ней.