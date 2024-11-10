Американец потерял память и женился на бывшей девушке

Жительница штата Юта Дженна Бразерсон вышла замуж за 27-летнего парня, который забыл о расставании с ней после травмы. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, сообщило Daily Record.

Дженна прекратила отношения с Митчеллом Бразерсоном незадолго до несчастного случая. Через несколько день после разрыва отношений молодой человек пытался сделать сальто на горе Бивер в Юте. Он приземлился на голову и потерял сознание.

В результате падения мужчина получил сотрясение мозга, что серьезно повлияло на его здоровье. Он полностью забыл, что расстался со своей девушкой.

По словам Дженны, Митчелл начал ей писать с просьбой встретиться. Это ее очень удивило. Вскоре девушка все-таки решила дать их отношениям еще один шанс. Позже пара сыграла свадьбу.

В другом американском штате молодой человек ушел от своей беременной девушки к ее 44-летней матери, у которой уже есть шесть внуков. О предательстве бойфренда она узнала, когда вернулась из роддома.