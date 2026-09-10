Жителя Великобритании заподозрили в связях с российской разведкой

Королевская прокурорская служба Британии (CPS) обвинила 31-летнего жителя Суиндона Джошуа Кэммиджа в содействии иностранной разведке и подготовке диверсии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«31-летнему жителю Суиндона Джошуа Кэммиджу предъявили обвинения в оказании содействия иностранной разведывательной службе, а также в намерении совершить действия по подготовке диверсии или участвовать в них», — сообщила пресс-служба.

По версии прокуратуры, Кэммидж поддерживал связь с человеком, которого связывали с одной из структур Главного разведывательного управления Генштаба ВС России, и получал от него указания. Следствие также заподозрило британца в намерении участвовать в подготовке диверсии.

Контртеррористическое подразделение лондонской полиции провело расследование и задержало мужчину по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности 2023 года.

«У нас достаточно доказательств, чтобы передать это дело в суд», — заявил представитель CPS Франк Фергюсон.

Ранее Московский городской суд приговорил к 23 годам лишения свободы россиянина, сотрудничавшего с польскими спецслужбами.