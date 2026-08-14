Суд приговорил к 23 годам колонии россиянина, работавшего на польские спецслужбы

Московский городской суд приговорил к 23 годам колонии россиянина, сотрудничавшего с польскими спецслужбами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«Вступил в законную в силу обвинительный приговор Московского городского суда в отношении гражданина России Пирогова Георгия Владимировича, 1989 года рождения, причастного к сотрудничеству с польскими спецслужбами», — заявили в пресс-службе.

Суд приговорил Пирогова к 23 годам строгого режима, штрафу в 800 тысяч рублей и ограничению свободы сроком на два года.

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