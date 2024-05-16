Жителя Сербии задержали за угрозы президенту Вучичу | 360°

Важное 16 мая 2024, 09:34 Жителя Сербии задержали за угрозы президенту Вучичу МВД: в Сербии задержали мужчину за угрозы президенту Вучичу Soeren Stache/dpa / Global Look Press

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В Сербии задержали мужчину за угрозы президенту страны Александру Вучичу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

«Из-за угроз безопасности президента республики задержан Драган Миятович из Сомбора на 48 часов», — уточнили в ведомстве.

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Ранее Вучич рассказывал, что получает огромное количество угроз и оскорблений в свой адрес. В основном это происходит в социальных сетях. Угрожают даже членам его семьи.

Накануне в городе Гандлова совершили покушение на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В него в упор выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула, когда политик вышел на улицу после заседания правительства. Фицо доставили в больницу на вертолете. Он получил серьезные ранения.

Пока премьер находится в тяжелом состоянии. Несмотря на проведенную операцию, до сих пор сохраняется угроза его жизни.