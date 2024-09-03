Жители Молдавии выступили против объединения с Румынией

iData: около 60% жителей Молдавии выступили против присоединения к Румынии

Против присоединения к Румынии высказались 58,9% жителей Молдавии, что на 5% больше по сравнению с июльскими показателями. Это показали результаты соцопроса молдавской компании iData .

В свою очередь, за объединение выступили 28,8% жителей республики, а 12,3% затруднились ответить. Опрос проводился в августе, охватив 1004 респондента.

В апреле спикер парламента Молдавии Игорь Гросу, обращаясь к жителям страны, призвал их во время переписи населения назвать себя румынами, чтобы страну быстрее приняли в Евросоюз.

Премьер Румынии Марчел Чолаку также выступил за объединение с Молдавией на площадке Евросоюза, назвав случившееся когда-то разделение двух стран исторической несправедливостью.