Молдаванам объяснили, почему им стоит называть себя румынами | 360°

Мир 27 апреля 2024, 14:54 Молдаванам объяснили, почему им стоит называть себя румынами Спикер парламента Молдавии призвал граждан называться румынами РИА «Новости»

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Гражданам Молдавии следует назвать себя румынами во время переписи населения, чтобы страну приняли в Евросоюз. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу. Его слова передал телеканал TVR Moldova.

«Я гражданин Молдавии, я говорю по-румынски, мы румыны, это очень четко написано в Конституции, наш язык — румынский», — заявил Гросу.

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По его словам, это нужно, чтобы Молдавию приняли «в большую семью» Евросоюза. Политик назвал важным участие в переписи населения. Мероприятие поможет подсчитать число жителей Молдавии, узнать, как они себя идентифицируют, подытожил он.

Нынешнее руководство Молдавии выступает за объединение страны с Румынией. Однако оппозиционные политики видят перспективы в налаживании отношений с Россией.