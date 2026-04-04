Жители Лондона пожаловались на рост цен и стоимость жизни

Жители Лондона обеспокоены ростом цен на продукты и стоимость жизни из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Опрошенные британцы отметила, что повышение стоимости началось еще в прошлом году, до обострения отношений между США, Израилем и Ираном.

«Если год назад можно было закупиться продуктами на неделю на одного человека за 50-70 фунтов, сейчас это иногда обходится в 100 фунтов», — сказал собеседник агентства.

Сильнее всего выросли цены на рыбу, шоколад и мясо. Особенно заметно подорожала готовая еда в супермаркетах и службах доставки.

Ранее стало известно, что в Англии врачи могут начать бастовать каждый месяц из-за срыва переговоров с правительством о повышении зарплат. Акция запланирована на 7–13 апреля.