Врачи в Англии могут начать бастовать из-за срыва переговоров о зарплате

В Англии врачи могут начать бастовать каждый месяц из-за провала переговоров с правительством о повышении зарплат. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на главу Национальной службы здравоохранения (NHS) в Англии Джима Маки.

Профсоюз медиков Великобритании, British Medical Association (BMA), объявил о забастовке врачей-ординаторов в Англии. Причина — недостаточное повышение зарплат и нехватка рабочих мест.

Акция запланирована на 7–13 апреля. Медики требуют увеличить зарплаты на 26%, чтобы компенсировать инфляцию с 2008 года.

«Джим Маки заявил в четверг руководителям больниц, что профсоюз, скорее всего, повысит ставки, и забастовки могут проводиться „каждые четыре недели“ в течение следующего года», — написали авторы публикации.

Несколько лет назад появлялись новости, что в Великобритании могут отменить до 350 тысяч приемов и хирургических операций из-за забастовки медиков. Профсоюзы выдвинули требование поднять зарплату на 35%.