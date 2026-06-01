Жители юга Бейрута покинули дома из-за угрозы ударов Израиля

Из южного пригорода Бейрута стали массово уезжать жители, опасаясь возобновлений ударов Израиля по этому району. Об этом рассказали РИА «Новости» очевидцы.

Массированные удары израильская авиация приостановила после первых переговоров с Ливаном в середине апреля по инициативе президента США Дональда Трампа. Тогда стороны договорились о прекращении огня.

Однако, как сообщило издание The Times of Israel, сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал наносить удары по объектам «Хезболлы» в пригороде ливанской столицы.

По словам политика, такое решение приняли в ответ на неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны организации.

В конце апреля из Бейрута эвакуировали более 70 граждан России, в том числе 33 ребенка и беременную женщину. Также на борту находились две кошки.