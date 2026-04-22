Россиянка Юлия, вернувшаяся из Ливана спецбортом, поблагодарила Россию, президента Владимира Путина и сотрудников МЧС за помощь с возвращением домой. О счастливой встрече рассказало РИА «Новости» .

После прилета в Москву она призналась, что испытывает самые положительные эмоции.

«Счастье, радость, благодарность МЧС, Владимиру Владимировичу Путину, России», — поделилась женщина.

Юлия прожила в Ливане 25 лет и сейчас оценивает обстановку в стране как неблагополучную. При этом они с дочерью готовы вернуться, если ситуация там улучшится.

Еще одна пассажирка рейса, Екатерина, прилетела в Россию с пятью детьми. Ее муж решил остаться на Ближнем Востоке. Она рассказала журналистам, что во время полета пассажиров накормили и обеспечили водой, а сотрудники МЧС проявили внимание к детям и даже играли с ними.

Спецборт доставил в Москву 73 гражданина России, включая беременную женщину и 33 детей. Вместе с людьми на борту находились две кошки.

Ранее тяжелый транспортный самолет Ил-76 доставил в Бейрут свыше 27 тонн гуманитарной помощи для жителей, пострадавших из-за военного конфликта.