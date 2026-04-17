Надежда на мир: как 10-дневное прекращение огня изменит конфликт Израиля и Ливана?

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились прекратить огонь на 10 дней. Возможен ли переход к долгосрочной деэскалации и снимет ли перемирие противоречия ближневосточных государств, разобрался 360.ru.

Перемирие между Ливаном и Израилем Американский лидер накануне заявил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном стало «десятым» конфликтом, который он якобы урегулировал. В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что поговорил с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и договорился о прекращении огня между странами на 10 дней. «Для меня была честь урегулировать девять войн по всему миру, и это будет моя десятая, так что давайте сделаем это!» — сообщил Трамп.

Фото: РИА «Новости»

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже рассказал 360.ru, что достижение прекращения огня между Ливаном и Израилем стало результатом военно-политического давления и активной роли международных посредников, прежде всего США. Те хотят стабилизировать ситуацию в пользу безопасности Израиля. «Это, возможно, главная задача Белого дома на данном этапе. Потому что они рассматривают Израиль как часть безопасности США», — отметил политолог.

Факторы достижения перемирия Обе стороны конфликта подошли к пределу допустимой эскалации, добавил Бридже. «Израиль стремится нанести ограниченный урон инфраструктуре „Хезболлы“, не втягиваясь в полномасштабную наземную операцию в Ливане. В свою очередь, „Хезболла“ продемонстрировала способность к асимметричному ответу, но она также не заинтересована в тотальной войне, которая может дестабилизировать сам Ливан, который был дестабилизирован в прошлом, в 23-м году и 24-м после событий 7-го октября. Это, конечно, пагубно повлияло на Ливан, на экономику, на инфраструктуру», — подчеркнул он. Израиль наносил и до сих пор наносит удары по позициям «Хезболлы» на территории Ливана.

Конечно же, сложнее становится ситуация с точки зрения экономики, с точки зрения самой страны, потому что страна живет уже долгое время в нестабильности, есть политические разногласия, внутренние проблемы. Но большие проблемы появились после убийства премьер-министра Ливана Рафик аль-Харири который был, можно сказать, главным фактором стабильности в Ливане в какой-то период времени.

Эти события, включая происходящее в Сирии, также влияли на стабильность Ливана. «Возвращаясь к факторам перемирия, мне кажется, значительную роль сыграли международные посредники. США выступили ключевым координатором переговорного процесса, используя дипломатическое давление на Израиль и каналы влияния через региональных партнеров, прежде всего Катар и Францию», — объяснил Бридже. Катар играет важную роль в регионе с точки зрения посредника между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также другими группировками, такими как ФАТХ.

Еще один фактор — региональный контекст. «На фоне высокой напряженности вокруг Ирана и ситуации в Газе, ни одна из сторон не заинтересована в открытии второго крупного фронта, потому что это тоже высокая экономическая цена, дестабилизация и некие сложности для экономик стран», — подчеркнул политолог. В связи с этим Израиль и Ливан заинтересованы в дипломатическом решении.

Все таки Ливан очень сильно пострадал. Израиль сносит буквально поселки, города на границе. Ливан хорошо понимает, что у них нет военного потенциала.

«Хезболла» также показала свою неэффективность с точки зрения нанесения ущерба Израилю.

Устойчивость перемирия между Израилем и Ливаном Перемирие между Ливаном и Израилем носит крайне хрупкий характер, считает Бридже. «Устойчивость зависит от нескольких условий. Во-первых, строгое соблюдение режима прекращения огня на местах, особенно приграничных территориях, в буферных зонах, которые сформировал Израиль; отсутствие провокации со стороны нерегулярных групп как „Хезболла“; сохранение каналов коммуникации через посредников. Тут мы говорим про США в роли посредника, администрации президента США Дональда Трампа», — выразил мнение эксперт.

Он напомнил, что Трамп допустил встречу премьера Израиля Нетаньяху и президента Ливана Джозефа Ауна.

Это будет первая встреча в течение 44-х лет между Ливаном и Израилем, то есть новый уровень дипломатии. Если мы говорим про факторы риска, то они включают возможные удары Израиля по целям «Хезболлы», на что, конечно, будет отвечать «Хезболла».

Продление перемирия возможно только при его трансформации в более структурированное соглашение, например, с элементами мониторинга или расширения зоны безопасности. «Либо вообще соглашение о мире между Ливаном и Израилем. Но тогда Ливану, правительству придется полностью демилитаризировать „Хезболлу“», — подчеркнул политолог. При этом демилитаризация «Хезболлы» станет непростой задачей для ливанской армии.

Противоречия между Ливаном и Израилем Ключевой узел конфликта — роль «Хезболлы» как параллельного военного актора, действующего вне полного контроля официального Бейрута. «Это тоже определенный риск. Тут основные противоречия — то, что Израиль рассматривает „Хезболлу“ как угрозу на северной границе Ливана, но не обладает достаточной специальной способностью для полного контроля над вооруженными формированиями. Это произошло еще после гражданской войны, которая была в Ливане», — сказал Бридже.

Влияние Ирана через «Хезболлу» усиливает региональные измерения конфликта, но после падения режима Башара Асада в конце 2024 года в «Хезболле» начались непростые времена.

В рамках текущих перемирий возможны лишь ограниченные шаги. Во-первых, деэскалация в приграничной зоне, неформальная гарантия сдерживания и усиление роли миротворческих механизмов. Если мы говорим про перспективы прямых контактов, их вероятность между Израилем и Ливаном остается низкой, но возможной.

Это самое важное направление, так как разрешение конфликта между Ливаном и Израилем важно для стабильности в регионе. «Если мы говорим про региональные последствия, то перемирие оказывает ограниченное стабилизирующее влияние на регион, снижает риски масштабной войны и вовлечения Ирана, дает пространство для дипломатической активности США, временно снижает давление на другие направления», — отметил Бридже. В заключение он заявил, что долгосрочный эффект перемирия остается неопределенным без решения предметных противоречий. Прекращение огня лишь откладывает новую фазу эскалации. Эксперты, политические партии и организации Израиля говорят, что Нетаньяху совершает ошибку, когда идет на перемирие с Ливаном, так как это создает угрозу для еврейского государства.