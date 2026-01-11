Жители Ирана больше 60 часов провели без доступа к интернету

Отключение интернета в Иране в связи с массовыми протестами продолжается более 60 часов. Об этом сообщила международная служба мониторинга NetBlocks .

Уровень подключения к Сети составил примерно 1% от обычного.

«Эта мера цензуры представляет прямую угрозу безопасности и благополучию иранцев в ключевой момент для будущего страны», — подчеркнули в службе.

Ранее иранские правоохранители задержали порядка 200 руководителей группировок, участвовавших в протестных акциях и беспорядках. Силовики изъяли боеприпасы, оружие, гранаты и бутыли с зажигательной смесью. Агентство Tasnim уточнило, что после задержаний интенсивность беспорядков снизилась.

На северо-западе Тегерана протестующие сожгли мечеть Аль-Расул. В провинции Северный Хорасан митингующие учинили расправу над прокурором города Исфарайен и четырьмя силовиками. Они заживо сожгли правоохранителей и не подпустили к ним спасателей.