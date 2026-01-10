Полиция Ирана задержала около 200 организаторов беспорядков

Сотрудники полиции в Иране задержали не менее 200 руководителей группировок, участвовавших в протестных акциях. Об этом сообщило агентство Tasnim .

«Из их убежищ было конфисковано значительное количество оружия, боеприпасов, гранат и коктейлей Молотова», — отметили в сообщении.

В материале отметили, что после ареста организаторов произошел спад интенсивности беспорядков.

Вечером в пятницу в Тегеране прошли массовые акции протеста и беспорядки. В городе отключили интернет и мобильную связь. Протестующие подожгли мечеть Аль-Расул на северо-западе города. В пригороде Тегерана Бахарестане силовики арестовали около 100 вооруженных участников протестов.

Волна беспорядков переросла в жестокие расправы над представителями власти. В провинции Северный Хорасан протестующие заживо сожгли прокурора города Исфарайен и четверых силовиков.