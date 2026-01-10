Гнев народа? Иранцы заживо сожгли прокурора на протестах

В иранском Исфарайене протестующие сожгли заживо прокурора и четырех силовиков

Волна беспорядков в Иране переросла в жестокие расправы над представителями власти. В провинции Северный Хорасан толпа демонстрантов заживо сожгла прокурора города Исфарайен и четверых силовиков, сообщила Anadolu .

По данным следствия, группа «провокаторов из разных регионов» подожгла контейнер, в котором находились прокурор Али Акбар Хозейинзаде и сотрудники службы безопасности. Местная полиция уверяет, что разъяренная толпа не подпустила к месту происшествия пожарные расчеты.

Прокурор и его свита в итоге сгорели заживо. Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи уже выразил соболезнования семьям погибших, он пообещал найти и покарать виновных.

Ситуация в Исламской Республике остается критической с конца декабря 2025 года. Протесты, вспыхнувшие из-за катастрофического обвала риала и нищеты, охватили десятки городов.

Трамп 9 января вновь заявил, что США внимательно следят за ситуацией в Иране. Он также предостерег иранские власти от насилия в отношении демонстрантов.