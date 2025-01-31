Жители Германии потребовали сократить прием беженцев

Почти 70% жителей Германии выступили за сокращение приема беженцев в государство. Об этом сообщил институт Infratest Dimap , который провел тематическое исследование.

Показатель вырос на 50% с 2015 года. Тогда аналогичной позиции придерживались только 20% немцев.

Жители Германии также заявили, что власти страны плохо справляются с контролем потока мигрантов. На это указали 85% опрошенных.

Ранее старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин высказался о возможном режиме чрезвычайной ситуации, который могут ввести в Германии из-за наплыва мигрантов. По его словам, проблема зрела давно.

Немецкие власти попытались решить ситуацию с беженцами. Они подготовили законопроект, ужесточающий правила предоставления убежища на территории Германии.