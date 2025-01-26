Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин в беседе с RT поделился своим мнением о намерении немецких парламентариев ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом мигрантов. По его мнению, эта проблема в стране существует давно.

«Проблема назревшая. Как всегда, власти делают вид, что произошло очередное культурное обогащение… Но проблему так просто под стол не загонишь. Многие немцы выражают недовольство, и, скажем так, рейтинги „Альтернативы для Германии“ бьют все мыслимые и немыслимые рекорды», — рассказал Камкин.

Он также отметил, что ситуация обострилась из-за очень умелого политического троллинга бизнесмена Илона Маска, который выступил на съезде партии «Альтернатива».

По мнению аналитика, ХДС, как партия, занимающая лидирующие позиции в предвыборной гонке, стремится привлечь внимание избирателей, которые поддерживают АдГ, и перехватить у них антиимиграционную повестку. Насколько это удастся — покажет время.

Подобная стратегия, добавил он, является распространенной в предвыборной борьбе, когда партии стремятся привлечь на свою сторону избирателей, поддерживающих другие партии, и переманить их на свою сторону.

Издание Bild сообщило, что парламентарии попытаются ввести в Германии режим ЧС из-за мигрантов. Кроме того, уже готов законопроект, ужесточающий правила предоставления убежища.

Ранее в нескольких городах Германии прошли массовые акции протеста, участники которых выражали свое недовольство деятельностью правых партий и политиков. Среди них была партия «Альтернатива для Германии». Кроме того, митингующие выступали против президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска.