Жители Финляндии оказались недовольны содержимым продуктовой помощи
Yle: финны выбрасывают продукты из гуманитарных наборов из-за плохого качества
Жители Финляндии, получающие продовольственную помощь, пожаловались на качество и состав гуманитарных наборов. Как сообщила Yle, часть продуктов в итоге оказывается в мусорных контейнерах.
Телекомпания провела опрос среди посетителей так называемых «хлебных очередей» и получила около 300 ответов. Некоторые респонденты рассказали, что сталкивались с просроченными продуктами, испорченными овощами, а также товарами, которые сложно использовать для приготовления еды.
Получатели помощи также отметили, что наборы часто формируются без учета состава семьи и потребностей людей.
«Набор был заранее собран, и на его состав не влияет, живет ли получатель с семьей или один», — поделился один из опрошенных.
При этом многие участники опроса положительно оценили продовольственную поддержку.
Ранее диетолог Наталья Круглова в беседе с «Абзацем» напомнила о рисках отравления при покупке готовых блюд в магазинах. Она подчеркнула важность проверки органолептических свойств продуктов.