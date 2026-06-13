Жители Финляндии оказались недовольны содержимым продуктовой помощи

Жители Финляндии, получающие продовольственную помощь, пожаловались на качество и состав гуманитарных наборов. Как сообщила Yle , часть продуктов в итоге оказывается в мусорных контейнерах.

Телекомпания провела опрос среди посетителей так называемых «хлебных очередей» и получила около 300 ответов. Некоторые респонденты рассказали, что сталкивались с просроченными продуктами, испорченными овощами, а также товарами, которые сложно использовать для приготовления еды.

Получатели помощи также отметили, что наборы часто формируются без учета состава семьи и потребностей людей.

«Набор был заранее собран, и на его состав не влияет, живет ли получатель с семьей или один», — поделился один из опрошенных.

При этом многие участники опроса положительно оценили продовольственную поддержку.

Ранее диетолог Наталья Круглова в беседе с «Абзацем» напомнила о рисках отравления при покупке готовых блюд в магазинах. Она подчеркнула важность проверки органолептических свойств продуктов.