Врач Круглова рекомендовала обращать внимание на запах готовых блюд в магазине

Диетолог Наталья Круглова в беседе с « Абзацем » напомнила о рисках отравления при покупке готовых блюд в магазинах. Она подчеркнула важность проверки органолептических свойств продуктов.

Специалист обратила внимание на значимость срока годности, особенно для пищи, содержащей мясо, птицу, рыбу и молочные продукты.

«Нужно обращать внимание на вкус, запах еды, внешний вид. Если что-то настораживает, лучше от такой еды отказаться», — отметила медик.

По ее словам, сероводородный и гнилостный запахи сигнализируют о просроченной белковой пище, а кислый вкус и запах характерны для испорченных овощей и фруктов.