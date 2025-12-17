Остаются даже ночевать. Туристы пожаловались на очереди на границе в Нарве

Очередь на КПП из Эстонии в Россию занимает 17 декабря от 4,5 часа

Туристам из Эстонии приходится стоять в очереди на границе в Нарве не меньше четырех с половиной часов, чтобы попасть в Ленинградскую область. Об этом 360.ru рассказала очевидица Анастасия.

Она назвала тяжелой ситуацию, которая сейчас складывается на границе двух стран.

«Люди вынуждены стоять в очереди от 4,5 до восьми часов, а нередко бывает, что многие так и не успевают перейти границу и остаются ночевать», — отметила девушка.

Она также обратила внимание на «продавцов очереди», которые наживаются на ситуации.

«Схема выглядит следующим образом: человек занимает место в очереди, делая вид, что сам собирается пересекать границу либо ждет родственника — сестру, брата, дочь, сына и так далее. Когда приезжает человек, для которого было занято место, „продавец“ просто исчезает и границу не пересекает», — объяснила собеседница 360.ru.

В различных чатах за место в очереди предлагают от 50 евро. По словам Анастасии, иногда вместо одного человека приходит целая семья, что резко накаляет обстановку.

«Неоднократно лично наблюдала, как один и тот же „продавец“ занимал очередь сразу в начале, середине и конце, тем самым искусственно увеличивая количество людей и общее время ожидания на границе», — сообщила она.

Другая очевидица подтвердила 360.ru информацию о медленном продвижении очереди.

«Я впервые на этой границе была, но знаю, что ситуация частая, особенно сейчас. Все едут на праздники, у детей каникулы и так далее», — подчеркнула она.

Ранее в Сети появились данные об огромных очередях на пропускном пункте Нарва — Ивангород. Желающим перейти границу порой приходится ждать до 30 часов.