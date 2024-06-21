Жителей пяти стран Европы назвали заложниками ядерного оружия США

Жители Италии, Нидерландов, Бельгии, Германии и Турции являются заложниками американского ядерного оружия. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразила программный координатор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Сьюзи Снайдер.

Бывший заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер говорила, что Штаты разместили ядерное оружие в странах Европы. По ее словам, это сделали для того, чтобы отговорить эти государства от разработки своего вооружения и сократить риски его распространения.

«Ядерное оружие США в Европе предназначено для использования только в Европе», — отметила Снайдер.

Жители Италии, Нидерландов, Бельгии, Германии и Турции, по ее словам, не хотят, чтобы американское ядерное оружие находилось на территории их проживания. Парламенты стран регулярно запрашивают данные об этом оружии, а власти ФРГ еще в 2009 году говорили о необходимости его вывоза.

Снайдер подчеркнула, что эта практика является незаконной со стороны Соединенных Штатов. Это только увеличивает риск распространения ядерного оружия, добавила она.

Недавно Штаты выразили готовность обсудить с Россией вопросы ядерных рисков без привязки к украинскому конфликту. Также Белый дом предположил, что можно прийти к новому формату соглашений наподобие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.