Размещение американских ядерных боеголовок в Великобритании потребует длительной подготовки. Этот процесс уже запустили, но оружие еще не поставили, сообщил РИА «Новости» руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.

«Все еще ведется подготовка к размещению американского ядерного оружия в Великобритании. Есть много чего, что нужно подготовить для их размещения, но возможность все еще существует, даже если это оружие еще не было развернуто», — сказал он.

Бернетт заявил, что Великобритания с 2021 года закрылась в вопросах ядерного оружия. Информация о его количестве и совершенствовании стала непрозрачной.

Ядерный арсенал США развернули в пяти странах Европы. Представитель ICAN сообщил, что американские военные занялись заменой этого оружия на более новое. Бернетт сказал, что об этом узнали по перемещениям авиации.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) заявил об увеличении количества ядерных боеголовок в мире. По оценкам ученых, ядерные державы продолжили улучшать и расширять свои арсеналы.