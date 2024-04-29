Жителей Молдавии призвали не носить георгиевские ленты 9 Мая | 360°

Мир 29 апреля 2024, 16:58 Жителей Молдавии призвали не носить георгиевские ленты 9 Мая Полиция Молдавии предупредила о штрафах за ношение георгиевской ленты 9 Мая РИА «Новости»

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Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану призывал жителей страны воздержаться от ношения георгиевской ленты 9 Мая. В противном случае придется оплатить штраф, сообщило РИА «Новости».

«В настоящее время запрещена продажа, хранение, производство и ношение двухцветной ленты, которая является „символом агрессии“. Ношение символов агрессии в Молдавии санкционируются», — заявил Чернэуцану.

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Глава полиции напомнил, что статья о запрете георгиевской ленты — это действующая норма. Все обязаны соблюдать правила, установленные действующим законодательством.

В прошлом году правительство Молдавии решило отменить празднование Дня Победы. Вместо этого власти учредили 8 мая День памяти и примирения павших во Второй мировой войне. Кроме того, в этом году участников акции «Бессмертный полк» в Кишиневе не пустят на главную площадь города из-за празднования Дня Европы.