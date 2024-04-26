Участников «Бессмертного полка» в Кишиневе не пустят на главную площадь | 360°

Мир 26 апреля 2024, 01:13 Участников «Бессмертного полка» в Кишиневе не пустят на главную площадь «Бессмертный полк» в Кишиневе изменит маршрут из-за требований миссии Евросоюза РИА «Новости»

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Участники акции «Бессмертный полк» в Кишиневе не смогут 9 мая пройти по главной площади города из-за празднования Дня Европы. Об этом сообщил председатель молдавского Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале.

«Миссия Европейского союза затребовала предоставить для празднования Дня Европы именно центральную площадь, и именно 9 мая. <…> Более того, в этот день ожидается приезд некоего „высокого гостя“ из Европы, из-за которого город планируется перекрыть», — написал активист.

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Петрович добавил, что посол Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкис знал о том, что тысячи жителей и гостей Кишинева собирались отметить День Победы на этой площади.

По словам общественника, акция «Бессмертный полк» в Кишиневе состоится — организаторы разрабатывают и утверждают новый маршрут движения.

Ранее сопредседатель штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева сообщила, что в этом году из-за угрозы общественной безопасности отказались от шествия в очном формате.