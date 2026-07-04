Житель Шотландии вооружился чайкой и напал на прохожего

Жителя Шотландии задержали после нападения на прохожего с чайкой в руках. Об этом сообщило издание The Scotsman .

ЧП произошло на площади Куинс-Парк-Плейс в городе Обак 27 июня. По словам очевидцев, неадекватный мужчина шел по улице, внезапно схватил двух сидевших на земле чаек и с одной из птиц в руках бросился на случайного пешехода.

Перепуганные свидетели вызвали полицию. Прибывшие силовики сначала не стали арестовывать дебошира на месте, а доставили его до дома, чтобы во всем разобраться.

Однако позже ему официально предъявили обвинение в нападении. В рапортах полиции отдельно отметили, что птица использовалась именно «в качестве оружия». Сами чайки, ставшие орудием преступления, не пострадали.

Ранее неадекват в Японии напал на прохожих с газовым баллончиком и молотком. Всего пострадали девять человек, в том числе три полицейских и подросток.