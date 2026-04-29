Мужчина с молотком и газовым баллончиком напал на прохожих в Японии

В Японии мужчина, вооруженный молотком и газовым баллончиком, напал на прохожих. Когда прибыла полиция, он атаковал и их, сообщило издание TBS .

В Токио на улицах города Фусса мужчина напал с молотком на двух старшеклассников. Пострадали пять человек. Злоумышленник забаррикадировался в своем доме, но когда полиция ворвалась туда, его не оказалось. Предположительно, он сбежал.

«Семнадцатилетний старшеклассник был серьезно ранен, а один подросток и трое полицейских получили легкие ранения», — написали журналисты.

По последним данным, число жертв нападения выросло до девяти. Нападавшему около 40 лет.

В прошлом году мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудников шинного завода в японском городе Мисима. Преступник ранил восемь человек. По подозрению в нападении задержали 38-летнего местного жителя.