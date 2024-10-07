Житель Бразилии спасся от анаконды, укусив ее

Житель бразильского штата Пара укусил гигантскую анаконду, напавшую на него, и сумел сбежать. Об этом сообщило издание
The Daily Star.
Змея набросилась на мужчину, когда тот купался, схватила и попыталась утащить под воду. Бразилец не растерялся и укусил ее в район головы. Анаконда ослабила хватку, и несостоявшуюся жертву тут же вытащили из воды. Как себя чувствует пострадавший, неизвестно.
В сентябре
четырехметровый питон напал на жительницу Таиланда прямо в ее доме. Женщина боролась со змеей несколько часов, пока сосед не услышал шум и не вызвал спасателей. Пострадавшую отправили в больницу.
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призвал не трогать змей, которые приползли в квартиру от соседей. Он рекомендовал накрыть пресмыкающееся тазом или миской и звонить в службу спасения.
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