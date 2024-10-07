Житель Бразилии спасся от анаконды, укусив ее

Житель бразильского штата Пара укусил гигантскую анаконду, напавшую на него, и сумел сбежать. Об этом сообщило издание The Daily Star .

Змея набросилась на мужчину, когда тот купался, схватила и попыталась утащить под воду. Бразилец не растерялся и укусил ее в район головы. Анаконда ослабила хватку, и несостоявшуюся жертву тут же вытащили из воды. Как себя чувствует пострадавший, неизвестно.

В сентябре четырехметровый питон напал на жительницу Таиланда прямо в ее доме. Женщина боролась со змеей несколько часов, пока сосед не услышал шум и не вызвал спасателей. Пострадавшую отправили в больницу.

Герпетолог Владимир Черлин призвал не трогать змей, которые приползли в квартиру от соседей. Он рекомендовал накрыть пресмыкающееся тазом или миской и звонить в службу спасения.