Четырехметровый питон пробрался в дом к жительнице Таиланда и чуть ее не задушил

Bangkok Post: в Таиланде четырехметровая змея напала на женщину в ее доме

Четырехметровый питон заполз в дом жительницы Таиланда и напал на нее. Женщина боролась со змеей несколько часов, сообщила газета Bangkok Post .

После работы 64-летняя жительница Самутпракана пришла домой и обнаружила питона. Змея укусила женщину и обвилась вокруг нее, пытаясь задушить.

Жертва боролась с ней несколько часов, пока сосед не обратил внимание на шум. Мужчина вызвал спасателей, которые за полчаса освободили женщину от 20-килограммового питона. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее в московском лесу среди деревьев обнаружили питона. Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров предположил, что хозяева змеи отправились с ней на прогулку и потеряли ее. Рептилию отправили в центр реабилитации диких животных.