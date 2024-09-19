Четырехметровый питон пробрался в дом к жительнице Таиланда и чуть ее не задушил

Четырехметровый питон заполз в дом жительницы Таиланда и напал на нее. Женщина боролась со змеей несколько часов, сообщила газета Bangkok Post.
После работы 64-летняя жительница Самутпракана пришла домой и обнаружила питона. Змея укусила женщину и обвилась вокруг нее, пытаясь задушить.
Жертва боролась с ней несколько часов, пока сосед не обратил внимание на шум. Мужчина вызвал спасателей, которые за полчаса освободили женщину от 20-килограммового питона. Пострадавшую госпитализировали.
Ранее в московском лесу среди деревьев обнаружили питона. Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров предположил, что хозяева змеи отправились с ней на прогулку и потеряли ее. Рептилию отправили в центр реабилитации диких животных.
Боеприпасы индийского производства поставляли через ЕС на Украину
Елисаветинский крестный ход пройдет в Одинцовском округе 22 сентября
Более 100 пациентов с диабетом получили консультации в НИКИ детства в Мытищах
Реконструкцию стадиона «Тимоново» завершили в Солнечногорске
Вторая фаза активности клещей началась в Подмосковье
Более 10 тысяч жителей Мытищ сделали прививку от гриппа с начала осени
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте