Герпетолог Черлин посоветовал не трогать руками змей, которые приползли от соседей
Эксперт-герпетолог Владимир Черлин в разговоре с «Газетой.Ru» дал советы россиянам, как обращаться со змеями, которые приползли в квартиру от соседей.
По его словам, чужих змей ни в коем случае нельзя трогать руками. Их нужно накрыть миской или тазом и далее действовать по обстоятельствам.
«Если известно, что это от соседа — звонить соседу. Если не от соседа или если не хочешь общаться с соседом, звонить 112, служба спасения», — сказал Черлин.
В случае обнаружения в квартире питона следует закрыть помещение и звать на помощь, добавил эксперт.
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