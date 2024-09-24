Герпетолог Черлин посоветовал не трогать руками змей, которые приползли от соседей

Эксперт-герпетолог Владимир Черлин в разговоре с «Газетой.Ru» дал советы россиянам, как обращаться со змеями, которые приползли в квартиру от соседей.

По его словам, чужих змей ни в коем случае нельзя трогать руками. Их нужно накрыть миской или тазом и далее действовать по обстоятельствам.

«Если известно, что это от соседа — звонить соседу. Если не от соседа или если не хочешь общаться с соседом, звонить 112, служба спасения», — сказал Черлин.

В случае обнаружения в квартире питона следует закрыть помещение и звать на помощь, добавил эксперт.