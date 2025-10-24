Жилой дом и автомобиль пострадали при падении военного дрона в Польше

Военный беспилотник попал в аварию в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства в центральной Польше. Из-за падения дрона получили повреждения жилой дом и две машины. Об этом сообщило радио RMF24 .

«Потеря связи — причина крушения дрона в Иновроцлаве», — заявили на радиостанции.

По данным журналистов, беспилотник повредил машину польской почты. Представитель военной полиции Быдгоща майор Доминик Майк в эфире RMF24 заявил, что почтовая служба будет решать, подавать ли иск о возмещении ущерба по Гражданскому кодексу, так как оператор дрона имел страховку на случай потери управления аппаратом, что и случилось накануне.

