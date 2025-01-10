«Жгите». Байден опустился до жуткого каламбура во время речи о пожарах в Калифорнии

Байден призвал Харрис «жечь» во время речи о пожарах в Калифорнии

Американский лидер Джо Байден во время брифинга о пожарах в Лос-Анджелесе предложил вице-президенту Камале Харрис «жечь», когда передавал ей речь. Слова президента Соединенных Штатов процитировало РИА «Новости» .

«Госпожа вице-президент, я знаю, что вас [пожары] задели напрямую, так что жгите <…> Не хотел каламбурить», — сказал он.

Харрис спокойно отнеслась к словам лидера и продолжила обсуждать проблему.

По последним данным, жертвами лесных пожаров стали как минимум 10 человек погибли. Имена жертв не раскрывают, в ближайшее время их родственников уведомят о произошедшем.

Правительство округа выпустило приказ об эвакуации более чем 100 тысяч человек. Уехать пришлось жителям районов, расположенных недалеко от Голливуда.

Огонь уничтожил дома ряда знаменитостей. Особняков лишились в том числе Том Хэнкс, Энтони Хопкинс, Пэрис Хилтон и другие. Также полностью сгорел дом сына Байдена, который тот арендовал в Малибу.