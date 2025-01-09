Дом сына Байдена в Калифорнии сгорел дотла

Дом сына президента США Джо Байдена Хантера, который тот арендовал в Малибу, полностью выгорел во время разрушительных пожаров, охвативших Калифорнию. Об этом сообщила газета Daily Mail .

«Шикарный дом Хантера Байдена сгорел дотла из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Исчез живописный, выкрашенный в белый цвет дом с окнами от пола до потолка, а на его месте осталась обугленная масса обрушенной кладки, от которой остались только две дымовые трубы», — написали журналисты.

Это жилище, оформленное в испанском стиле, обходилось ему в 20 000 долларов в месяц. Его охранники жили в еще более роскошном доме по соседству, который стоил 30 000 долларов в месяц.

В результате пожара был уничтожен и соседний дом, который сдавала в аренду служба безопасности Хантера. Аренда обходилась тоже в огромную сумму — 16 000 долларов в месяц, и ее оплачивали американские налогоплательщики.

Актриса и модель Пэрис Хилтон тоже заявила, что лишилась дома в Лос-Анджелесе из-за лесного пожара. Свои дома потеряли актеры Том Хэнкс, Марк Хэмилл, Адам Броуди, Энтони Хопкинс, Джеймс Вудс, телеведущая Хайди Монтэг, звезда американского реалити-шоу Спенсер Прэтт и некоторые другие знаменитости.

Российский политолог Малек Дудаков отметил, что в свете пожаров в Лос-Анджелесе критика звучит как на местном уровне, так и в масштабах штата Калифорния. Он напомнил, что избранный президент США Дональд Трамп ранее предлагал перераспределять водные ресурсы из северной части Калифорнии в южную. Однако местные власти не поддержали идею, и теперь приходится пожинать плоды их решений.