Десять человек погибли из-за пожаров в Калифорнии

По меньшей мере 10 человека стали жертвами пожаров в округе Лос-Анджелес в США. Об этом сообщил телеканал CNN , ссылаясь на департамент медэкспертизы.

Имена погибших неизвестны. В ближайшее время родственников умерших уведомят о случившемся. Тела ожидают идентификации.

Власти округа Лос-Анджелес выпустили приказы о необходимости эвакуации более чем 100 тысяч человек. Уехать придется людям, которые живут в районе Голливудский аллеи Славы и театра «Долби», где позже планируют провести церемонию вручения кинопремии «Оскар».

Пожары уничтожили дома некоторых знаменитостей, среди которых Энтони Хопкинс, Том Хэнкс и Пэрис Хилтон. Дотла сгорел дом сына президента США Джо Байдена, который он арендовал в Малибу. На месте особняка остались только дымовые трубы и обломки.