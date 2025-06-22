Жестко, но справедливо. Речь Путина об Украине вызвала восхищение в Британии

На пленарной сессии ПМЭФ-2025 президент России Владимир Путин много говорил об Украине. Его заявления звучали жестко, но справедливо, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале .

«Путин сказал довольно много об Украине, ему также задавали вопросы об этом, и он сказал определенные вещи, которые довольно жесткие и к которым нужно относиться очень серьезно, но которые, возможно, когда вы прочитаете всю совокупность его комментариев, не будут такими уж радикальными», — сказал он.

Меркурис вспомнил слова Путина о том, что русские и украинцы — один народ. Президент упомянул причастность США к госперевороту на Украине, обвинил НАТО в нарушении обязательств по отказу от расширения и игнорировании обеспокоенности России о собственной безопасности.

Пленарное заседание ПМЭФ-2025 с участием Путина прошло 20 июня. Американский аналитик Марк Слебода назвал его грандиозным событием.