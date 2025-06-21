Размах XXVIII Петербургского международного экономического форума показал, что изоляция России провалилась. Выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании стало грандиозным событием, заявил геополитический аналитик из США Марк Слебода на YouTube-канала Garland Nixon .

Он отметил, что yf ПМЭФ-2025, призванный привлечь иностранных инвесторов, приехали лидеры многих стран. Почетным гостем стал президент Индонезии Прабово Субианто, с которым Путин заключил перспективное, на взгляд Слебоды, соглашение о сотрудничестве.

«Это было по-настоящему грандиозное событие», — заявил аналитик.

Пленарное заседание прошло 20 июня и длилось почти четыре часа. Путин сообщил, что несмотря на трудности, ВВП России ежегодно прирастал на 4%, объявил о снижении инфляции до 9,6% и рассказал о технологическом развитии страны.