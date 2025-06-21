Выступление Путина на ПМЭФ-2025 назвали в США грандиозным событием
Аналитик Слебода назвал выступление Путина на ПМЭФ-2025 грандиозным событием
Размах XXVIII Петербургского международного экономического форума показал, что изоляция России провалилась. Выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании стало грандиозным событием, заявил геополитический аналитик из США Марк Слебода на YouTube-канала Garland Nixon.
Он отметил, что yf ПМЭФ-2025, призванный привлечь иностранных инвесторов, приехали лидеры многих стран. Почетным гостем стал президент Индонезии Прабово Субианто, с которым Путин заключил перспективное, на взгляд Слебоды, соглашение о сотрудничестве.
«Это было по-настоящему грандиозное событие», — заявил аналитик.
Пленарное заседание прошло 20 июня и длилось почти четыре часа. Путин сообщил, что несмотря на трудности, ВВП России ежегодно прирастал на 4%, объявил о снижении инфляции до 9,6% и рассказал о технологическом развитии страны.